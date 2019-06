Fußballaufblasen misslang: Tankwart attackiert

Völlig aus der Fassung ist ein Welser am frühen Samstagabend geraten, als er an einer Tankstelle seinen Fußball mit einem Druckluftkompressor aufpumpen wollte. Denn das Vorhaben gelang nicht, weshalb der Verdächtige seine Wut zunächst am Gerät ausließ und wütend darauf eintrat. Als der Tankwart erschien und den Tobenden auf dessen Zerstörungswut ansprach, wurde er jedoch zum Ziel der Aggression.