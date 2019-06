Alkoholisierter Lenker prallte gegen Böschung

Gegen 05.50 Uhr fuhr der 22-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag auf der B 23 Lahnsattelstraße von Mürzzuschlag kommend in Fahrtrichtung Neuberg. Am Beifahrersitz befand sich sein 23-jähriger Freund aus dem Bezirk Murau. In einer langgezogenen Linkskurve kam der stark alkoholisierte 22-Jährige schließlich rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Das Fahrzeug schlitterte in der Folge rund 80 Meter über die Böschung, schleuderte zurück auf die Bundesstraße und kam nach weiteren rund 50 Metern links neben der Fahrbahn zum Stillstand. Dabei durchschlug der Pkw noch einen Schranken eines Kraftwerkes. Beide Männer dürften lediglich leichte Verletzungen erlitten haben und wurden vom Roten Kreuz ins LKH Mürzzuschlag-Mariazell, Standort Mürzzuschlag, eingeliefert.