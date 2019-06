Heiliger Geist und Pfingsten: Was treibt dich an?

Manchmal braucht es eine Villa auf Ibiza, versteckte Kameras und reichlich Alkohol, um zu erkennen, wes Geistes Kind jemand ist. Manchmal reicht es auch, einfach hinzusehen und hinzuhören. Und zu fragen: Was treibt dich an? Welche Motive bestimmen dein Handeln? Welche Haltung hast du dem Leben gegenüber? Um diese Grundsatzfragen geht es heute, an Pfingsten, dem Tag, an dem der Heilige Geist über Jesu Jünger kam - und damit zu uns.