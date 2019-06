Das „Red-Bull-Gen“ pusht auch das ÖFB-Team

Wie groß der Einfluss von Red-Bull-Mannschaften auf das österreichische Fußball-Nationalteam geworden ist, verrät allein schon ein Blick auf die Aufstellung beim 1:0-Sieg am Freitag in der EM-Qualifikation in Klagenfurt gegen Slowenien. Sieben Spieler mit Salzburg-Vergangenheit standen in der Startformation, ein Achter wurde eingewechselt. (Im Video oben sehen Sie die Reaktionen der Speler zum 1:0-Sieg.)