Auswechsel-Eklat: „Sabi hat sich entschuldigt“

„So darf er nicht reagieren“

Konsequenzen für den Leipzig-Legionär? Offensichtlich keine - wie Sportdirektor Peter Schöttel erklärt: „Sabi hat sich nach dem Spiel in einem Gespräch mit Foda entschuldigt!“ Der mahnte seinen Schützling dann noch einmal ab, verlangte respektvolleren Umgang. „Klar darf so etwas nicht passieren, darf er nicht so reagieren. Aber mit der Aussprache ist das Thema vom Tisch, ist die Sache abgehakt“, betonte Schöttel. Somit wird der 25-Jährige auch in Nordmazedonien fix dabei sein.