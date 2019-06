Prinz Louis zog beim ersten Auftritt ein Schnoferl

Am Samstag feierten die britischen Royals in London zu Ehren von Queen Elizabeth II. „Trooping the Colour“. Bei der Geburtstagsparade der britischen Monarchin feierte nicht nur Herzogin Meghan ihr strahlendes Comeback nach der Geburt von Söhnchen Archie Harrison, sondern absolvierte Prinz Louis auch seinen allerersten offiziellen Auftritt.