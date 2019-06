Schwer kranker Georg (13): Rückschlag bei Gericht

Georgs Geschichte sorgt für Schlagzeilen: Die steirische Spitalsgesellschaft KAGes lehnt die Behandlung des 13-Jährigen, der an einer sehr seltenen Form vom Muskelschwund leidet, ab. Das seit Sommer 2017 freigegebene Medikament Spinraza ist teuer, kostet derzeit 77.000 Euro pro Injektion. In der Steiermark werden nur Säuglinge mit dem Medikament behandelt, in Wien und Oberösterreich alle Betroffenen.