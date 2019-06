Hohe Auszeichnung für Ausseer Kult-Konditorei

„Den Anstrengungen, dem großen Durchhaltevermögen und nicht zuletzt auch dem finanziellen Einsatz der Familie Temmel ist es zu verdanken, dass sich die Konditorei in den letzten zehn Jahren zu einem hervorragenden, viel frequentierten kulinarischen Unternehmen entwickelt hat“, sagte Schützenhöfer in seiner Laudatio. Das Haus habe durch die Verschmelzung von moderner Architektur und historisch belassenem Gebäudealtbestand ein Alleinstellungsmerkmal in Bad Aussee erlangt, genauso wie die aus Eigenerzeugung stammenden Mehlspeis- und Eisspezialitäten.