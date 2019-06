Polizei sucht Zeugen nach schwerem Fahrradsturz

Der 45-jährige Mühlviertler war am Freitag gegen 20 Uhr mit seinem Rennrad in Unterweitersdorf auf dem Güterweg Unterwögern in Richtung Radingdorf unterwegs.

In einer unübersichtlichen Kurve kam ihm auf einer abschüssigen Straßenstelle ein Pkw entgegen. Dieser überholte gerade einen anderen Radfahrer und kam dadurch auf dem schmalen Weg auf die linke Fahrbahnseite.