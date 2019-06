Mit Husarenritt zur ersten gemeinsamen Medaille

„Wir sind während der Regatta ruhig geblieben, wenn es einmal nicht so gelaufen ist, und haben im Medal Race mentale Stärke gezeigt. Anna und ich ziehen am gleichen Strang, diese Medaille bedeutet uns viel“, erklärte Steuerfrau Schöfegger, die 2017 im Nacra 17 mit Nico Delle Karth ihre bislang einzige Weltcup-Medaille holte. Für Vorschoterin Boustani war es sogar der Premieren-Erfolg. „Ganz habe ich es noch nicht realisiert“, sagte die 26-Jährige kurz nach dem Rennen. „Uns ist bewusst, dass nicht das große Feld am Start war. Dennoch können wir stolz auf den Erfolg sein, wir haben im Medal Race starke Nerven bewiesen. In der Vergangenheit hatten wir Probleme, unsere Leistung im Verlauf einer Regatta zu halten, diesmal ist uns am Ende sogar eine Steigerung gelungen. Wir haben einen weiten Weg vor uns, wollen noch viel mehr erreichen.“