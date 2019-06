STC gewinnt 7:2 und muss weiter zittern

Radstadt gewann in der zweiten Liga in Waidhofen 5:4, hält nach fünf Runden bei acht Punkten und bleibt in der Tabelle auf Rang drei. „Die Freude ist groß und mit einem Sieg am Montag gegen Kern können wir schon fast den Klassenerhalt fixieren“, zeigte sich Kapitän Gerald Kamitz höchst zufrieden mit seinem Team. Wie stark der TC Kern ist, bekam gestern Bergheim zu spüren: Das 1:8 markierte bereits die dritte Saisonniederlage für die Crew von Ernst Kollmann.