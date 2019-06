SKN fixiert im Cup-Finale 5. Double in Folge!

Die Slowenin Mateja Zver leitete den Sieg mit einem herrlichen Volley ins Kreuzeck in der 59. Minute ein. Sie krönte damit eine tolle Saison, in der sie in der Liga 19 Mal getroffen hat. Damit war sie in der Liga-Schützenliste die Nummer zwei hinter ihrer Spielertrainerin Fanni Vago (24). Für den Schlusspunkt sorgte die Ungarin Bernadett Zagor in der Nachspielzeit (92.).