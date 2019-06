5 Österreicher-Teams erreichen Baden-Viertelfinale

Beim Ein-Stern-Turnier der Beachvolleyball-World-Tour in Baden haben bei den Damen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig und Nadine Strauss/Teresa Strauss sowie bei den Herren Clemens Doppler/Alexander Horst, Alexander Huber/Christoph Dressler und Martin Ermacora/Moritz Pristauz das Viertelfinale erreicht. Die Entscheidung bei den Damen fällt bereits am Sonntag, bei den Herren am Montag.