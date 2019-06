In Brunnen gestürzt: „Unter mir hat‘s geknirscht“

Für eine Hochzeit richtete am Freitag in Bad Radkersburg der Koch Andreas S. in einem (öffentlich zugänglichen) Innenhof eine Außenküche ein - und entkam nur knapp dem Tod! Unter den Füßen des Steirers gab eine Abdeckung nach, dann stürzte er fünf Meter tief in einen Brunnen. Der 52-Jährige ist leicht verletzt.