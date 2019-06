F1-Teamchefs „lachen“ über Hamiltons Physis-Kritik

Wie in allen anderen Sportarten hätten sich die Athleten auch in der Formel 1 weiterentwickelt, meinte Tost. Durch das nie da gewesene Fitnesslevel würden die Fahrer länger die Konzentration behalten können, erklärte der 63-Jährige, der seit 2000 in der Königsklasse tätig ist, seit 2006 als Toro-Rosso-Teamchef. Auch die Zahl der Unfälle sei dadurch zurückgegangen. Tost: „Ich denke, das fahrerische Level ist das höchste, das wir bisher in der Formel 1 gesehen haben.“