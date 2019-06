Arbeiter stürzt von Dach und stirbt

Schrecklicher Unfall am Samstag gegen 12. 15 Uhr in Graz-Andritz. Bei Arbeiten an einer Balkonüberdachung stürzte ein Mann (41) in die Tiefe. Die Besitzer des Einfamilienhauses alarmierten umgehend die Einsatzkräfte, aber das Notarztteam konnte nicht mehr helfen. Der Arbeiter erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.