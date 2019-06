Höllenqualen: 3-Meter-Verband im Körper vergessen!

20.000 Euro Schmerzensgeld gefordert

Weil sich der Zustand immer weiter verschlechterte, kam sie am 2. Oktober zu einer Kontrolle in die Ordination der operierenden Ärztin. „Die Untersuchung ergab, dass die starken Schmerzen durch Verbandsmaterial verursacht wurde, das nach der Operation im Körper meiner Mandantin vergessen wurde“, so Anwalt Robert Haupt, der die Frau für einen Prozessfinanzierer juristisch vertritt und im Zuge einer Klage nun 20.000 Euro Schmerzensgeld fordert.