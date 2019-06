Eine Nacht mit Rittern und holden Frauen

Die Zelte des mittelalterlichen Marktes werden geschlossen und Darsteller sowie Mitwirkende begeben sich zur Nachtruhe. Ein Teil von ihnen ist in Hotels und Pensionen in der Festungsstadt untergebracht. Der Großteil aber hat in Zelten, Kasematten und im dominanten Kaiserturm, historisch authentisch, auf Fellen oder im Himmelbett seinen Ruheplatz. Aber es wird nicht nur geschlafen im alten Gemäuer. Die Festung wird für vier Tage zum Leben erweckt, genauso wie es früher einmal war.