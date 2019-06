„Es geht dabei nicht nur um Spitzensport“

Wie lautet der aktuelle Stand der Organisation fürs Triathlonspektakel in Kitzbühel vom 20. bis 23. Juni?

Die Vorbereitungen laufen seit Wochen auf Hochtouren und voll nach Plan. Am Dienstag nach Pfingsten beginnen bereits die Aufbauarbeiten am See. So wird als erstes der Schwimmausstieg für die Triathleten mit einem Kran am Seegelände montiert. Tag für Tag kann man dann beobachten, wie aus dem Parkplatz der Badeanstalt am Schwarzsee ein Eventgelände entsteht, das Sportler wie auch Zuschauer bestens versorgt.