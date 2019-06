Erster Vatertag muss noch ein Jahr warten

Wenn unser Baby auf der Welt ist, würde ich es gerne schaffen, dass das Leben so weitergeht wie bisher. Wichtig ist, dass sich die Kleine in unsere Beziehung gut einfügt, wenngleich sich fortan dann sicher alles um das Kind drehen wird. Ganz besonders bedeutend für mich ist auch der Einklang von Arbeit und Familie. Ich hoffe inständig, den väterlichen Pflichten in vollen Zügen nachzukommen. Dazu gehört eben auch, auf die finanzielle Sicherheit und auf einen Wohnraum für die ganze Familie zu schauen. In dieser Hinsicht ist mein Vater Wolfgang mit vier Kindern ein großes Vorbild. Trotz der vielen Arbeit in Hotels in ganz Österreich hat er immer auf ein harmonischen Familienleben geschaut.