13 Brauereien in Hall: Bier in aller Munde

Experimente mit Bier

Neben den genannten Grundzutaten sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. „Ich habe schon Honigbier, Zirmbier und Holunderbier gebraut“, schildert Pauli seine Experimentierfreudigkeit. Die Bierfreunde an den Stehtischen hatten also genug Stoff zum Fachsimpeln. Auch (teure) Raritäten waren am Stiftsplatz zu ergattern: Das Innsbrucker Theresienbräu bot die 2-Liter-Flasche „Urbock 21 Grad“ zum stolzen Preis von 50 Euro an. Durchkosten konnte man sich aber weit günstiger. Ob jemand alle 13 Sorten schaffte, blieb ein Geheimnis.