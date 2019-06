Junge Aktivisten wollen Klimaretter in Regierung

Klimaschutz auf einmal allen wichtig

Ob Tempo 140 auf Autobahnen, das Verkürzen von Umweltprüfungen oder die Ablehnung einer Öko-Steuerreform - die türkis-blaue Regierung half in ihrer Amtszeit dabei mit, die Klimabilanz weiter zu verhageln. Nur für das Vorhaben eines Plastiksackerlverbots wurden ÖVP und FPÖ nicht von Umweltschützern attackiert. Klimaschutz wird in den Wahlprogrammen Thema sein, beteuern alle Parteien auf „Krone“-Nachfrage. Fangen wir bei jener Partei an, der die jungen Menschen am meisten Klimakompetenz zuschreiben: den Grünen. Die Partei, die auf den Wiedereinzug in den Nationalrat hofft, will Bahnfahren billiger und schneller machen, ab 2030 nur noch abgasfreie Autos und Lkws zulassen und erneuerbare Energie fördern. Beides will auch die Liste Jetzt, inklusive einer nachhaltigeren Landwirtschaft.