Cobra stürmte Volksschule

Schwerbewaffnet und in Kampfmontur drangen Einsatztrupps der Eliteeinheit Cobra spätabends in die Volksschule in Leobersdorf, Bezirk Baden, ein. Deren Befehl: Amokläufer stellen, Geisel retten! Doch kein Grund zur Sorge. Kinder und Lehrer schlummerten derweil schon zu Hause in ihren Betten - es war eine Übung.