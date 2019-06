„Polizist wusste nicht, ob Demonstrant Waffe hat“

Martin K. (Name geändert) ist 30 Jahre alt, Polizist aus Überzeugung. Doch die anfangs friedliche Klimademo in Wien, die 96 Demonstranten aus den Fugen gerieten ließen, wurde ihm zum Verhängnis. Wie berichtet, ist auf einem Video zu sehen, wie K. auf einen am Boden Liegenden schlägt. „Gerechtfertigt“, so sein Anwalt.