Der Oberschenkel! Alaba verpasst den EM-Quali-Hit

Arge Schwächung für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft: David Alaba muss für das EM-Qualifikationsspiel am Montag (20.45 Uhr) in Skopje gegen Nordmazedonien verletzt passen! Der Star von Bayern München zog sich am Freitagabend beim 1:0-Sieg in Klagenfurt gegen Slowenien eine Muskelfaserverletzung im linken Oberschenkel zu.