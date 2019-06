Schwimmer in Neuer Donau offenbar ertrunken

Ein Mann ist am Samstagnachmittag offenbar in der Neuen Donau in Wien ertrunken. Er wollte nahe der Jedleseer Brücke von einer Seite auf die andere schwimmen, als er plötzlich unterging. Die Suchaktion von Feuerwehrtauchern blieb bislang erfolglos. Die Chancen den Mann noch lebend zu bergen, sind äußerst gering.