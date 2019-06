Gswb-Mitarbeiter reisten nach Irland

Am Christi-Himmelfahrt-Tag hob in München ein Flugzeug Richtung Dublin ab. Mit an Bord: Mehr als 80 Angestellte der Gswb. In der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft von Stadt und Land sind ausgiebige Reisen für die Belegschaft Tradition. Das sei aber kein Grund zur Aufregung, heißt es aus dem Betriebsrat.