Martin Grubinger schöpft Hoffnung

Eine Stimmungsänderung nehme ich auch in Teilen des Journalismus wahr. Die außergewöhnlichen Leistungen aller Journalistinnen und Journalisten im Radio und im Fernsehen des ORF hat uns in den vergangenen Wochen wieder hören und sehen lassen, wie wichtig ein freier und selbstbewusster ORF für unsere Demokratie ist. Was Strache und Co. mit diesem machen wollten, konnten wir in den bizarren Videos gut beobachten.