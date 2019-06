Bauernhof-Brand in Oberwölz: Ursache geklärt

Nach dem Brand eines Bauernhofes in Oberwölz (Bezirk Murau) am Donnerstagabend hat das Landeskriminalamt die Ursache des Feuers geklärt. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, haben mit hoher Wahrscheinlichkeit losgelöste Sägezähne einer Kreissäge den Brand ausgelöst. Diese dürften sich beim Schneiden von Hartfaserplatten gelöst und einen Glimmbrand verursacht haben.