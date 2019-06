Messi-Doppelpack bei 5:1-Sieg Argentiniens

Der argentinische Teamchef Lionel Scaloni wechselte in der Pause Paulo Dybala und Martinez für Messi und Sergio Aguero ein. Beide Angriffsvarianten erwiesen sich als effektiv. Die Argentinier treffen in der Gruppenphase der Südamerika-Meisterschaft in Brasilien auf Kolumbien, Paraguay und Asienmeister Katar, der als Gast am Kontinentalturnier teilnimmt. Das Eröffnungsspiel bestreitet Brasilien am 14. Juni in Sao Paulo gegen Bolivien.