Auto brannte auf der A10 komplett aus

Der 30-Jährige war mit seinen drei Freunden - zwischen 25 und 35 Jahre alt - auf der A10 in Fahrtrichtung Villach unterwegs. Kurz nach dem Helbersbergtunnel begann der Wagen plötzlich zu brennen. Schnell auf den Pannenstreifen gefahren, konnten alle vier Insassen noch rechtzeitig aussteigen. Allerdings vergaß der Salzburger in all der Aufregung, die Handbremse anzuziehen, weshalb der Pkw bis zur Betonmittelleitschiene rollte und völlig ausbrannte.