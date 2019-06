Kreislaufkollaps erlitten: Lkw auf A5 verunglückt

Gegen Leitwand geprallt

Der Lkw war auf der Richtungsfahrbahn Brünn vom ersten Fahrstreifen nach links geraten und gegen die Betonleitwand geprallt, an der das Schwerfahrzeug schließlich noch etwa 700 Meter entlangschlitterte, berichtete die Polizei. Der Lenker habe dann das Bewusstsein wiedererlangt. Er wurde in der Folge in das Landesklinikum Mistelbach transportiert. Am Lkw entstand schwerer Sachschaden. Bitumen trat nicht aus.