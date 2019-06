Klagenfurter Räuber entkam mit Mobiltelefon

In St. Veit konnte die Polizei dafür einen Verdächtigen in einem versuchten Raubversuch ausforschen: Ein 21-Jähriger wollte am Montag einem 17-Jährigen eine Handtasche entreißen. Dieser wehrte sich jedoch und der Täter musste fliehen. Er ist nicht geständig und wird angezeigt.