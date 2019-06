FINALE! Thiem schickt auch Nummer 1 der Welt heim

Dominic Thiem hat am Samstag gegen den Weltranglisten-1. Novak Djokovic erneut das French-Open-Finale erreicht. Der 25-jährige Niederösterreicher besiegte in der Fortsetzung des am Vortag abgebrochenen Spiels den Serben mit 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5. Thiem ist damit der erste Österreicher, der zum zweiten Mal in einem Einzel-Major-Endspiel steht. Er trifft am Sonntag auf Titelverteidiger Rafael Nadal.