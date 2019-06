Herzog jubelt dank Israel-Goalgetter Zahavi

In Riga traf Eran Zahavi (9., 59., 80.) dreimal für die Israelis, die nun mit sieben Punkten hinter Polen in der Tabelle liegen. Der Stürmer vom chinesischen Club Guangzhou R&F hält nun bereits bei sieben Treffern in der EM-Qualifikation und führt die Torschützenliste überlegen an. Schon beim 4:2-Heimsieg gegen Österreich in März war Zahavi ein Triplepack gelungen. Der Ex-Salzburger Munas Dabbur fehlte Israel, weil er an diesem Wochenende heiratet.