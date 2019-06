Ehepaar erfasst: Autolenker beging Fahrerflucht

Der Unfall ereignete sich laut Polizei um 18.40 Uhr auf der B25 in Grafenmühl in der Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz. Das Ehepaar (58 und 57 Jahre) aus dem Bezirk Melk war mit seinen Fahrrädern von Gaming in Fahrtrichtung Scheibbs unterwegs, als der unbekannte Autolenker die hinter ihrem Ehemann fahrende Radfahrerin mit seinem Fahrzeug erfasst. Er dürfte das Paar übersehen haben.