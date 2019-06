Im Alter von 10 demonstriert, nun droht Exekution

Im April wurden an einem Tag 37 Menschen hingerichtet

In diesem Jahr wurden in dem Königreich bereits drei Gefangene hingerichtet, deren vorgeworfene Verbrechen geschahen, als sie minderjährig waren. Zwei von ihnen wurden bei der Massenhinrichtung am 23. April dieses Jahres exekutiert, in deren Rahmen 37 Menschen zwangsweise ihr Leben verloren. Die Hingerichteten seien alle für schuldig befunden worden, sich „terroristisches, extremistisches Denken angeeignet zu haben“, hieß es im Anschluss an die Vollstreckungen der Todesurteile. Damit wurden heuer bereits mehr als 100 Menschen in Saudi-Arabien hingerichtet - im Vorjahr waren es 149 gewesen. Das ist die zweithöchste Anzahl nach dem Iran mit 253 Hinrichtungen.