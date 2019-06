Trickdiebe stahlen zwei Pensionisten Hunderte Euro

• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden.

• Bewahren Sie den Code ihrer Kredit- oder Bankomatkarte nicht gemeinsam mit Ihrer Karte auf.

• Tragen Sie Ihre Tasche oder Ihren Rucksack im Gedränge, besonders in öffentlichen Verkehrsmitteln, verschlossen an der Körpervorderseite, mit der Verschlussseite am Körper.

• Legen Sie die Geldbörse bei Einkäufen nicht in die Einkaufstasche oder in den Einkaufswagen.

• Stellen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt ab.