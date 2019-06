Hände weg vom Plastiksackerl-Verbot!

Parlament ist am Zug

Somit ist das Parlament am Zug - doch von den Parteien kamen bisher keine wahrnehmbare Initiativen, das Umweltschutz-Vorhaben zu retten. Einzig die Liste JETZT probiert es: Via Antrag fordert die Kleinpartei Kanzlerin & Co. auf, das Verbot doch noch in eine Regierungsvorlage zu gießen. Die viel realistischere Alternative dazu wäre, dass das Verbot - etwa von der ÖVP - schlicht im Parlament beantragt wird.