ORF-Showmaster nach Everest-Marathon in Quarantäne

Rüdiger schaffte den sensationellen vierten Rang in seiner Kategorie. Zurück in Österreich, erfolgte der Zusammenbruch. „Der Mount Everest ist eine enorme Herausforderung. Mein Körper hat nach den Strapazen keine Flüssigkeit mehr aufgenommen. Durch diverse Infusionen im Spital geht es mir mittlerweile etwas besser“, so Rüdiger zur „Kronen Zeitung“.