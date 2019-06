Steirer freuen sich auf prächtiges Pfingst-Wetter

All jene, die am langen Pfingst-Wochenende frei haben, dürfen sich glücklich schätzen: Es gibt herrliches Wetter in der Steiermark! Nur am Samstag kann es, vor allem in der Obersteiermark, vorübergehend etwas abkühlen. Der Badespaß in den heimischen Seen ist nahezu ungetrübt, wie ein nun veröffentlichter EU-Report zeigt.