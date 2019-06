NASA will Raumstation ISS für Touristen öffnen

Die NASA will die Internationale Raumstation ISS für Touristen öffnen. Ab 2020 solle es eine „kommerzielle“ Nutzung des Außenpostens der Menschheit im All für Weltraumtouristen geben, kündigte am Freitag der Finanzvorstand der US-Raumfahrtbehörde in New York an. Man wolle bis zu „zwei kurze Missionen pro Jahr für Privat-Astronauten“ genehmigen, erklärte eine für die ISS zuständige NASA-Vertreterin.