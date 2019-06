„Schnüffel-Affäre“: FIS ändert Regeln wegen Luitz!

Der Ski-Weltverband FIS will nach dem juristischen Gerangel mit dem Deutschen Alpin-Rennläufer Stefan Luitz offenbar sein Regelwerk ändern. Nach einem Bericht der „Augsburger Allgemeinen“ soll der Gebrauch von Sauerstoff aus Flaschen bei einem Wettkampf zwar weiterhin verboten bleiben - die FIS wolle das aber nicht in den Anti-Doping-Regeln, sondern in der Wettkampfordnung verankern.