Badegast ertränkt Hund aus Notwehr in Speichersee

Dramatische Szenen haben sich an einem Speichersee in Deutschland abgespielt. Ein angeleinter Hund attackierte plötzlich einen Badegast. Das Tier verbiss sich derart im Arm des 49-Jährigen, dass dieser sich laut Polizei nicht mehr anders zu helfen wusste, als in den See zu laufen und den Hund unter Wasser zu drücken. Das Tier ließ jedoch immer noch nicht los - und ertrank.