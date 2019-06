Karfreitag: Schützenhöfer will Feiertag für alle

FPÖ ortet „Zerrissenheit bei ÖVP“

Die Reaktionen auf den Vorstoß des steirischen ÖVP-Landeschefs fielen unterschiedlich aus. Nicht nur aus dem ÖVP-Klub hieß es, man werde keine Regierungsbeschlüsse - mit Ausnahme des Rauchverbots in der Gastronomie - rückgängig machen. Auch bei den Freiheitlichen steht man weiterhin zu der Maßnahme. Der Vorschlag Schützenhöfers zeige „wieder einmal, wie zerrissen die Volkspartei in inhaltlichen Fragen dasteht“, sagte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Die Bundes-ÖVP habe „klar kommuniziert“, dass an den gemeinsamen türkis-blauen Gesetzesbeschlüssen nicht gerüttelt werde, so Hafenecker: „Dies dürfte wohl an Schützenhöfer vorbeigegangen sein.“