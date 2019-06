Die erste große Reisewelle rollt aus Bayern an

Die Stausaison ist mit Pfingstsamstag endgültig eröffnet. Bayern und Baden-Württemberg starten in die Ferien, durch den starken Reiseverkehr haben sich auf der Tauernautobahn in Salzburg bereits 35 Kilometer Stau gebildet. Verzögerungen gibt es auch in Tirol und in Kärnten. Nach dem ersten Schwung in Richtung Süden wird sich das Bild am Montag umkehren, wenn die ersten Kurzurlauber wieder Richtung Deutschland fahren. Damit ist dann aber nicht Schluss.