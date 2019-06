Deutscher (22) stach bei Autokauf auf Steirer ein

Am Arbeitsplatz festgenommen

Die Polizei hatte am Tatort diverse Unterlagen zu dem geplanten Autoverkauf sichergestellt. Daraus gingen Name und Wohnort des mutmaßlichen Täters hervor. So wurde er rasch gefunden. Der 22-Jährige wurde an seinem Arbeitsplatz in der Stadt Salzburg festgenommen. Er war sogar mit dem Transporter des Opfers in die Arbeit gefahren.