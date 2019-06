Nachts in Schlafzimmer der„Ex“ eingedrungen

Wenn in einem Strafprozess die Beziehung eines Paares die Hauptrolle spielt, hat es das Gericht nicht einfach. Denn es gilt beim Delikt der beharrlichen Verfolgung zu klären, ob das Opfer wirklich gegen seinen Willen in der Lebensführung beeinträchtigt wurde. „Die Beziehung war ein Hin und Her. Definitiv hinausgeworfen hat sie mich nie“, erklärte der nun arbeitslose und etwas fahrig wirkende Computerfachmann. Und er erzählte, wie sie ihm selbst im Zerwürfnis noch ihre beiden Kinder aus einer früheren Beziehung für einen Tag an einem Badesee mitgegeben hatte.