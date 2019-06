Pkw-Lenker verbrannte hilflos in seinem Cabrio

Ein Nerven aufreibender Einsatz für die Feuerwehr in Abtenau: Ein junger Autolenker kam am Freitag gegen Mittag auf der Postalmstraße in Voglau von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Wagen fing sofort Feuer. Trotz unmittelbarer Rettungsversuche kam für den 27-Jährigen jede Hilfe zu spät.