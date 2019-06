Großhotel sorgt für Aufregung in Kirchberg

Nicht zukunftsorientiert

Schützenhilfe erhält Steindl vom Sprecher der Hotellerie in der Wirtschaftskammer Tirol und Landtagsabgeordneten Mario Gerber: „Das, was hier passieren soll, ist nicht der touristische Weg, den wir in Tirol für die Zukunft brauchen.“ In Tirol sollte laut Gerber mehr in Qualitätstourismus investiert werden. Für Gerber ist die Angst der Touristiker eine berechtigte: „Denn es dauerte Generationen, auch diese Region touristisch attraktiv zu machen. Durch ein derartiges Projekt geht die Preisdurchsetzung für die eingesessene Wirtschaft in den Keller.“ Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt Kirchbergs Bürgermeister Helmut Berger, dass es seitens der Raumordnung positive Signale gebe. Für den TVB sei die Dimension des Projektes aber zu groß.